تايلاند: انفجار قنبلتين خارج مكتب حكومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلن مسؤول أمني انفجار قنبلتين أمام مكتب حكومي في إقليم يالا في جنوب تايلاند، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً. ووقع الانفجاران أمام مركز إدارة أقاليم الحدود الجنوبية، وهو هيئة حكومية لمراقبة إدارة ثلاثة أقاليم تقطنها أغلبية من الملايا المسلمين هي ناراتيوات وباتاني ويالا، أين قتل تمرد حوالي 7 آلاف شخص منذ 2004. وكان المركز يستضيف اجتماعاً حكومياً حول استجابة المنطقة لتفشي الفيروس قبل الانفجارين. وقال المتحدث العسكري الأمني الكولونيل باراموت بروم، إن "القنبلة الأولى كانت قنبلة يدوية ألقيت خارج مكتب مركز إدارة أقاليم الحدود الجنوبية لجذب الناس للخارج". وأضاف "بعد ذلك انفجرت سيارة ملغومة على بعد 10 أمتار من الانفجار الأول، وكانت القنبلة مخبأة في شاحنة صغيرة أوقفها المنفذون بجوار السياج، وأصيب 18 شخصاً، ولم يسقط قتلى". وأشار إلى أن السيارة الملغومة انفجرت بعد 10 دقائق من الانفجار الأول، موضحاً أن المصابين، هم 5 صحافيين، و5 من الشرطة، واثنان من الجيش، ومارة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، ونادراً ما تعلن أي جهة ذلك في هذه المنطقة.

