عزل 300 أسرة مصرية في دلتا النيل بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عزل أكثر من 300 أسرة في قرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، والحجر عليها صحياً لفحصها من فيروس كورونا الجديد بعد مخالطة حالات ايجابية. وقالت زايد ليل الإثنين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على إحدى القنوات الفضائية: "في الدقهلية تم محاصرة أكثر من 300 أسرة"، لاختبارها. وتوفيت في الدقهلية ضحيتان، آخرهما أعلن عنه الاثنين لمصري في الـ 50، وكان مخالطاً للحالة الأولى. وحسب الاحصاءات الرسمية، سجلت مصر حتى الآن 166 إصابة بفيروس كورونا الجديد، و4 وفيات، وتعافي 26. وتوقعت زايد في مداخلتها الهاتفية، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، لكنها أكدت أنه "يمكن السيطرة في ظل القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة". والإثنين، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية في إجراء وقائي على خلفية فيروس كورونا الجديد. وقال مدبولي: "ستعلق حركة الطيران اعتباراً من الخميس 19 مارس (آذار) وحتى 31 مارس (آذار) لتقليل الاختلاط سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في هذه المرحلة". كما خفض مجلس الوزراء "عدد العاملين في أجهزة الدولة، والمصالح الحكومية، للحد من الاحتكاك بين المواطنين، ويُستثنى منه تقديم الخدمات الأساسية للدولة". والسبت قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس مدة أسبوعين في إطار خطة للتعامل مع الفيروس.

