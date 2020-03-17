الجيش الأردني ينتشر على مداخل المدن لفرض قانون الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة الأردنية جلسة لدراسة إعلان قرار تطبيق قانون الدفاع والطوارئ على المملكة بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 36 إصابة، انتشر الجيش الأردني على مداخل المدن. وقال الجيش في بيانين متتابعين صباح اليوم الثلاثاء، إن "القوات المسلحة ستوجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الوطن، لمنع انتشار فيروس كورونا". وناشدت القيادة العامة للجيش الأردنيين اتباع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الوطن. وأعلنت توقفت المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الوطن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا. وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة قال أمس الإثنين في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة قد تضطر لتفعيل قانون الدفاع في الفترة المقبلة دون المساس بالحريات الشخصية". وتطبيق قانون الدفاع بالأردن يعني في حالة الوباء تقييد حرية التنقل، وإعلان منع التجول، ومعاقبة مروجي الإشاعات، وهو أمر ملح وفق جهات حكومية أردنية، باعتبار أن ما يحصل حالياً في الأردن شكل من أشكال تهديد الأمن القومي.

