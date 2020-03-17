شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تعلن أول وفاة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الثلاثاء، وفاة مصاب بفيروس كورونا على بوابة إلكترونية دشنتها الوزارة اليوم، لتتبع انتشار المرض في البلاد. وقالت الوزارة إن "عدد الإصابات حتى الآن 195". وقالت وزيرة الصحة في البنجاب ياسمين رشيد، إن "المصاب نُقل إلى مستشفى في حالة حرجة، وأنه سافر عدة مرات إلى إيران التي انتقلت منها العدوى إلى معظم المصابين في باكستان".





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