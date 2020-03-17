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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن: إصابة ممرضة بكورونا قدمت من فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
كشف المدير العام لمستشفى البشير، محمود زريقات، إصابة ممرضة في المستشفى بفيروس كورونا الجديد بعد عودتها قبل 5 أيام من فلسطين وقال الدكتور زريقات لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، ان الممرضة كانت في زيارة الى ذويها في فلسطين وقدمت قبل خمسة ايام الى الاْردن وباشرت عملها، وفق ما أوردت صحيفة "الغد" الأردنية. وأوضح أنه بعد تبين إصابتها بالفيروس، نُقلت إلى قسم العزل في مستشفى الأمير حمزة، وأُخذت عينات من عائلتها. وتأتي إصابة الممرضة، في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات في الأردن اليوم الثلاثاء، إلى الإجمالي للإصابات إلى 33.
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