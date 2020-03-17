حيوانات الحديقة اليابانية تتواصل مع عشاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

لا تريد الحيوانات التي تعيش داخل حديقة الحيوانات الأكثر شعبية في اليابان أن تفقد التواصل مع معجبيها بسبب الإغلاق المؤقت للحديقة، لذا لجأ مسؤولو الحديقة إلى شبكات التواصل الاجتماعي لنشر صورها ومقاطع فيديو خاصة بها، ما لاقى رواجاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل. وكانت حديقة أوينو للحيوانات في طوكيو، وهي الأقدم في البلاد حيث يرجع تاريخ بنائها إلى 1882، أغلقت في 29 فبراير(شباط) الماضي، خوفاً من أن تصبح مركزا لنشر عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستظل مغلقة حتى 31 مارس (آذار) الجاري على الأقل، مما دفع القائمين عليها إلى نشر صور ومقاطع فيديو للحيوانات على الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن آخر مقطع فيديو نشر للباندا لي لي Lee Lee، سجل أكثر من 75 ألف مشاهدة، فضلاً عن تعليقات وتفاعلات المعجبين. كما أن حساب [email protected] على موقع تويتر ينشر صوراً يومية للفيلة والنمور والدببة القطبية، ولكن لا أحد يستطيع منافسة شعبية لي لي على الإنترنت. ومن خلال المنشورات، تظهر حديقة الحيوان أن الأجواء بها طبيعية وأن الحيوانات الموجودة بها بصحة جيدة، على الرغم من حقيقة أنهم لا يستطيعون استقبال زائرين.

