إيران تُفرج عن 83 ألف سجين خوفاً من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، منح إجازة مؤقتة لنحو 85 ألف سجين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إلى إعطاء هذه الإجازة "للسجناء لمغادرة السجن مؤقتاً" بسبب كورونا وأعياد رأس السنة الفارسية التي تبدأ في 21 مارس (آذار) الجاري. وقال المتحدث غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو اليوم، إن "القرار شمل نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء أمنيون". وأضاف أن "نصف السجناء الأمنيين منحوا إجازة". وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أعلن بدوره الاثنين عن توجه لإطلاق سراح 83 ألف سجين في مختلف أنحاء إيران بسبب وباء كورونا، إلا أن السلطات استثنت المئات من المعتقلين السياسيين رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأعلنت إيران أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 853، والمصابين إلى 15 ألفاً.

