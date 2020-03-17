شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران إلى 988 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 988، بزيادة 135 في الساعات الـ24 الماضية. وقال المتحدث كيانوش جهانبور: "عدد الوفيات 988...ومع ظهور 1178 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 16169 حالة".





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