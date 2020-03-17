شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألفا إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 سجلت إسبانيا نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و182 وفاة، في 24 ساعة وفق آخر حصيلة للسلطات اليوم الثلاثاء. وبات إجمالي الإصابات في إسبانيا، رابع بلد في العالم من حيث عدد الإصابات، بـ 11178، و491 وفاة. وتعافى 1098 شخصاً من المرض في البلاد، كما أوضح مسؤول مركز الطوارئ الصحية الوطني فيرناندو سيمون.





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