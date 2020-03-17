قيادي فلسطيني: جهود لإنهاء الانقسام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، محادثات مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، تركز على ملف المصالحة والتطورات السياسية حول القضية الفلسطينية. وتشكل المباحثات مع حواتمة حلقة جديدة في إطار المشاورات التي كثفتها موسكو، مع الفصائل الفلسطينية لدفع ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني. ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، يُنتظر أن يعقد لافروف وحواتمة جلسة مباحثات، تتبعها جولة مناقشات تفصيلية مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف، وبحضور فريق الدبلوماسيين المكلف بملف الشرق الأوسط في الخارجية. وقال حواتمة في تصريح للصحيفة إن "هذه هي المحاولة الثالثة من موسكو لدفع الأمور للوصول إلى حلول تؤدي إلى تصحيح الأوضاع، عبر إنهاء الانقسام بين فريقي الانقسام فتح وحماس، وإعادة بناء الوحدة الفلسطينية على قواعد تستند إلى وثائق سبق أن تم التوصل إليها في إطار منظمة التحرير". وشدد على أن لدى الفلسطينيين وثائق، وصفها بأنها تمثل "الإجماع الوطني" بتوقيعها من 14 فصيلاً، وكشف أن موسكو تعمل حالياً لإنجاح عقد اجتماع جديد بجدول أعمال لإنهاء الانقسام وإعادة بناء وحدة شاملة.

