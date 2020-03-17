شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 سجلت ماليزيا 120 إصابة جديدة، ووفاة مصابين بفيروس كورونا الجديد اليوم الثلاثاء. وارتفع العدد الإجمالي للإصابة في البلاد إلى 673، ‬‬وهو الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.





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