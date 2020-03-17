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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 120 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 120 شخصاً. وقالت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا: "ابتداء من 21 فبراير(شباط) الماضي وحتى تاريخ 17 مارس(آذار) الجاري، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 120 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة". وأضافت أنه تم تسجيل 11 حالة جديدة عن أمس الإثنين، مشيرة إلى تسجيل حالتي شفاء تام، وأنها تتابع تقصي الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، إضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس.
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