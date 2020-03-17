الحجر صحياً على الحكومة البولندية بعد إصابة وزير بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة الإثنين، بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء. وقال ميكال دفورسزيك للإذاعة العامة، "خضع جميع أعضاء الحكومة الذين شاركوا بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في 10 مارس (آذار) لفحوصات مساء أمس.. ويفترض أن تعرف النتائج خلال اليوم. وحتى ذلك الحين، يخضع الجميع للحجر". وأعلن وزير البيئة البولندي ميكال فوس، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد إثر تواصله مع عامل في الغابات تبينت إصابته لاحقاً. وأعلن الرئيس أندريه دودا، صباح اليوم الثلاثاء، إرجاء جلسة مقررة للحكومة، بانتظار صدور نتائج الفحوصات. وكان يفترض أن تناقش الحكومة خلال الاجتماع تدابير لمساعدة الشركات والاقتصاد على وقع أزمة وباء "كوفيد-19". وسجلت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة 205 حالات إصابة و5 وفيات. وأغلق البلد العضو في الاتحاد الأوروبي حدوده أمام الأجانب وعلق وسائل النقل الدولية وأغلق الجامعات والمدارس للحؤول دون تفشي الفيروس على أراضيه.

