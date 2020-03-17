روسيا تعلّق كافة المسابقات الدولية المقامة على أراضيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

علّقت روسيا، الإثنين، كافة المسابقات الدولية على أراضيها حتى إشعار آخر بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويؤثر القرار على الرياضيين الأجانب المدعوين للمشاركة في المسابقات في روسيا، التي تنظم أغلبية الأحداث الشتوية، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن وزارة الرياضة الروسية. كما سيتم الحد من إقامة المسابقات الوطنية التي لا ترتبط بشكل مباشر بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، واستُثنى من القرار بطولة الشطرنج التي من المتوقع أن تبدأ الثلاثاء في مدينة ييكاتيرينبرج. واتخذت روسيا اليوم إجراءات قوية، من بينها إغلاق الحدود مع الصين وبيلاروسيا، وإلغاء القمم والمنتديات، وتعليق الرحلات الجوية، والحجر الإلزامي، وإغلاق المراكز الثقافية والتعليمية.

