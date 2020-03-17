تراجع شعبية غانتس بعد تحالفه مع ليبرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

كشف استطلاع أجراه معهد إسرائيلي، ونشرت وسائل إعلام عبرية نتائجه، تراجع شعبية حزب "أزرق أبيض" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بيني غانتس، بعد تحالفه مع القائمة العربية المشتركة. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "دايركت فولز" الإسرائيلي أنه إذا أجريت انتخابات إسرائيلية حالياً، فإن الليكود الذي يرأسه نتانياهو سيحصل على 39 مقعداً، مقابل 30 مقعداً لحزب "أزرق أبيض". كما أظهر الاستطلاع، أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على 16 مقعداً، فيما سيحصل تحالف "ميرتس- العمل-غيشر" على 7 مقاعد، وحزب اليمين 6 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 6 مقاعد. كما كشف الاستطلاع أن حزبي "شاس" بقيادة أرييه درعي، وحزب "يهودت هتوراة" اليمينيين سيحصلان على 8 مقاعد لكل منهما. وبحسب هذا التصويت، فإن كتلة اليمين الإسرائيلية ستحصل على 61 مقعداً، في حين حصلت خلال الانتخابات الأخيرة على 58 مقعداً فقط. ويظهر هذا الاستطلاع، جانباً من الغضب الإسرائيلي من تحالف أحزاب اليسار مع القائمة العربية المشتركة وحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده ليبرمان، بعد أن أعلن أكبر أحزاب اليسار "أزرق أبيض" أنه لن يتحالف مع القائمة العربية المشتركة خلال فترة الدعاية الانتخابية. ويواصل نتانياهو وأحزاب اليمين التحريض على الحكومة التي تم تكليف غانتس بتشكيلها، بعد توصية القائمة العربية المشتركة بدعمه في تشكيلها، وهي الخطوة التي منحت غانتس أفضلية على نتانياهو لكي يحظى بهذا التكليف.

