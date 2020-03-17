الرئيس العراقي يدعو الزرفي إلى إجراء انتخابات مبكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عن الأمل في أن يعمل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة. وقال خلال مراسم تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة: "أمنياتنا لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق". وأضاف أن "العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه". وتابع "أمامنا الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها". وكان الرئيس صالح كلف في وقت سابق اليوم عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال في مرسوم جمهوري إنه "تم تكليف عدنان عبد خضر عباس الزرفي بتشكيل مجلس الوزراء، ويتولى تسمية أعضاء وزارته وتقديمهم إلى مجلس النواب لنيل الثقة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري". وعدنان الزرفي من مواليد 1966 وحاصل على ماجستير فقه /جامعة الكوفة، وماجستير أمن وتخطيط استراتيجي /كلية الأمن والدفاع، وهو عضو في البرلمان العراقي الحالي، والأمين العام لحركة الوفاء العراقية. كما عمل محافظاً للنجف لدورتين منذ 2004 حتى 2014، وتقلد منصب وكيل مساعد لوكالة المعلومات في وزارة الداخلية 2006 إلى 2009.

