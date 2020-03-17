فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 41 شخصاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، ولطالب من رام الله، قدم من الخارج. وقال ملحم، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية، إن "الطالب القادم من ألمانيا تم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، فيما يخضع الطالب الآخر للحجر الصحي في رام الله". وأوضح ملحم في الإيجاز الصحفي الصباحي حول "انتشار فيروس كورونا": أنه مع هاتين الإصابتين أصبح العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 41. وأضاف: العينة الثانية التي أجريت على الحالات الـ37 المصابة في بيت لحم، أظهرت بوادر تعافي على 20 حالة، و17 حالة ما زالت كما هي، وستؤخذ عينة ثالثة يوم الخميس من جميع المصابين. وحول العينات الـ30 التي أخذت من طولكرم لمخالطي الشاب المصاب القادم من بولندا من الدرجة الأولى، أشار ملحم إلى أن نتائجها سلبية. وأضاف: "كما أن العينات الـ14 التي أخذت لمواطنين من الخليل يعملون في أحد المصانع الإسرائيلية، أظهرت نتائج سلبية وغير مصابة أيضاً". ولفت ملحم إلى أن العينات الـ366 التي أخذت في الساعات الأخيرة من بيت لحم ونابلس وسلفيت وأريحا وطولكرم كانت نتائجها سلبية، ويجري الآن فحص 200 عينة جديدة، موضحا أن عدد العينات التي فحصت منذ بداية الأزمة وصل إلى 2885.

