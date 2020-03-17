مصر تبقي مجالها الجوي مفتوحاً لمغادرة السياح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

قالت وزارة السياحة المصرية إن مصر ستبقي مجالها الجوي مفتوحاً للسماح للسياح بالعودة لبلدانهم عندما تعلق حركة الطيران من مطاراتها اعتباراً من يوم الخميس وحتى 31 مارس (آذار) لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ونقل بيان عن وزير الطيران المدني قوله إن الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي لن تتأثر بالقرار. وقالت الوزارة في البيان الذي نشر في وقت متأخر أمس الاثنين "المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران". وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال أمس الاثنين إن مصر ستعقم الفنادق والمواقع السياحية خلال فترة التعليق. وأعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس، بينها عشرات الحالات المرتبطة بسفينة سياحية نيلية.

