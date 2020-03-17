اليونان: تدابير لمنع انتشار كورونا في مخيمات اللاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت اليونان اليوم الثلاثاء، اتخاذ تدابير تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة على جزر بحر إيجة. وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية، أنه تم تعليق زيارة المخيمات لمدة أسبوعين، كما سيتم فحص كافة الوافدين الجدد طبيا وبصورة مفصلة، إلى جانب تعقيم كافة المنشآت بصورة منتظمة. كما سيتم إقامة أجنحة للعزل للحالات المشتبه بها. وإلى جانب ذلك، سيتم تعليق الفصول الدراسية الخاصة بأطفال المهاجرين، وكذلك الرياضات المنظمة، وسيتم توزيع المواد الغذائية على المجموعات الصغيرة. ووفقاً للسلطات اليونانية، يقدر العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يعيشون في مراكز الاستقبال بالجزر اليونانية بـ42500 شخص، وهو ما يمثل أكثر من سبعة أضعاف القدرة الاستيعابية.

