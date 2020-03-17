- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان: تدابير لمنع انتشار كورونا في مخيمات اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
أعلنت اليونان اليوم الثلاثاء، اتخاذ تدابير تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة على جزر بحر إيجة. وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية، أنه تم تعليق زيارة المخيمات لمدة أسبوعين، كما سيتم فحص كافة الوافدين الجدد طبيا وبصورة مفصلة، إلى جانب تعقيم كافة المنشآت بصورة منتظمة. كما سيتم إقامة أجنحة للعزل للحالات المشتبه بها. وإلى جانب ذلك، سيتم تعليق الفصول الدراسية الخاصة بأطفال المهاجرين، وكذلك الرياضات المنظمة، وسيتم توزيع المواد الغذائية على المجموعات الصغيرة. ووفقاً للسلطات اليونانية، يقدر العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يعيشون في مراكز الاستقبال بالجزر اليونانية بـ42500 شخص، وهو ما يمثل أكثر من سبعة أضعاف القدرة الاستيعابية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان: تدابير لمنع انتشار كورونا في مخيمات اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.