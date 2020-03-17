اسكتلندا تسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت اسكتلندا، الثلاثاء، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد لديها.

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وقاالت الحكومة الأسكتلندية إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 195 حالة بعد أن كان 24 حالة فقط يوم الاثنين.

وكانت اسكتلندا سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لديها في 13 مارس الجاري.