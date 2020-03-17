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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسكتلندا تسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت اسكتلندا، الثلاثاء، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد لديها.
وقاالت الحكومة الأسكتلندية إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 195 حالة بعد أن كان 24 حالة فقط يوم الاثنين.
وكانت اسكتلندا سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لديها في 13 مارس الجاري.
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