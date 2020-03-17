شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2650 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 قدرت سلطات الصحة في سويسرا اليوم الثلاثاء، أن نحو 2650 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن 19 شخصاً لاقوا حتفهم، متوقعة أن العدد سيزداد في حين يأخذ الوباء مجراه. وحث مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية، دانييل كوخ، السكان على الالتزام بالإجراءات الصارمة التي أمرت بها برن بما في ذلك منع الفعاليات والتجمعات، وقال إن هذه الإجراءات حيوية للمساعدة في تحجيم الأضرار.





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