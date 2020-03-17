ألمانيا تسجل 20 وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت ألمانيا، الثلاثاء، الوفاة رقم 20 بفيروس كورونا المستجد، في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي البلاد.



وقال وزير الصحة في بادن فورتمبيرغ، مانيه لوخا، في مؤتمر صحفي "توفي شخص بفيروس (كورونا) المستجد اليوم في الولاية".

ولم يذكر المسؤول الألماني تفاصيل إضافية، وبذلك أصبح العدد الإجمالي لوفيات كورونا المستجد في ألمانيا ٢٠ حالة، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

كما وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ٦٥٠٠ إصابة.

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وكانت قد أقرت الحكومة الألمانية حزمة جديدة من الإجراءات القوية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتنص الخطة على فتح متاجر السلع الأساسية جميع أيام الأسبوع، بما فيها يوم الأحد. ويشمل ذلك محلات البقالة، وأسواق السلع الغذائية، والصيدليات، ومحطات البنزين والبنوك.

كما تنص الخطة الألمانية على فتح المطاعم والحانات من السادسة صباحا، وغلقها في الـ٦ مساء بالتوقيت المحلي، ولن تستمر حتى منتصف الليل كما يجري حاليا.

وتجبر الخطة مديري المطاعم والكافيهات على وضع مسافة آمنة بين كل طاولة تزيد على متر، وتحديد عدد زوار معين بحيث لا يكتظ المكان في أي لحظة، واتخاذ تدابير نظافة قوية.

الخطة تنص أيضا على إغلاق الحانات والنوادي الليلية والمراقص، والمسارح والأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقية، والمتاحف والمعارض والمتنزهات، والكازينوهات بشكل كامل.

كما تنص على إغلاق صالات الرياضة وحمامات السباحة وجميع المنشآت الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الخطة التجمعات في الكنائس والمساجد.