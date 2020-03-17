السلطات الإيرانية تقرر معاقبة أي شخص يتكتم على إصابة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

طهران - الخليج 365

قررت السلطات الإيرانية معاقبة أي شخص يتكتم على إصابة فيروس كورونا.



وقررت السلطة القضائية الإيرانية معاقبة أي شخص يتكتم على إصابته بفيروس كورونا المستجد بالسجن لمدة عام واحد، بعد أسابيع من تكتم طهران على حقيقة تفشي الوباء القاتل.

ونقلت وكالة أنباء مهر (شبه رسمية)، الثلاثاء، عن مدير الوقاية الأمنية بالقضاء الإيراني رضا مسعودي فر، أن "العقوبة ستشمل من يتجاهل توصيات الوقاية من فيروس كورونا".

واعتبر القضاء الإيراني أن أي شخص أصيب بفيروس كورونا المستجد ولم يراجع مراكز صحية أو عزل نفسه داخل المنزل سيكون متهما بتهديد الصحة العامة في البلاد.

Advertisements

ونصح مسعودي فر منظمى المعارض، ومهرجانات التسوق والمتاجر داخل بلاده بالامتثال للتوصيات الطبية لمنع اتساع نطاق المرض المعروف باسم (كوفيد 19).

في الأيام الأخيرة، اشتكى مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية مرارا من عدم الاهتمام لدى بعض الناس بتوصيات مكافحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 16169 شخص، والوفيات لنحو 988 شخص.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الثلاثاء، فقد تعافى حتى الآن 5389 شخص من الفيروس.

ويشعر الرأي العام الإيراني بقلق إزاء تكتم السلطات حول انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت أول حالة وفاة قبل يومين من إجراء انتخابات البرلمان في فبراير/شباط، على الرغم من نفي المسؤولين الإيرانيين قبل ذلك مرارا وجود إصابات بالوباء داخل البلاد