الصحة الإسبانية: تسجيل 182 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية تسجيل 182 حالة وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة"، لافتةً إلى أن "ذلك هو الإرتفاع اليومي الأكبر لعدد المتوفين جراء الفيرس منذ بدء التفشي في البلاد".

كما أكدت الوزارة أنها "رصدت 1987 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 9161 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1098 حالة".