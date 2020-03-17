الخارجية العراقية: الكويت خصصت 10 ملايين دولار لدعم العراق بمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية، "تبرّع ​أمير الكويت​ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمبلغ 10 ملايين دولار، لدعم جهود العراق في مكافحة ​فيروس كورونا​".

ولفتت الوزارة، إلى أن "ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح"، لافتة إلى أن "المبلغ سيتم تسليمه إلى ​منظمة الصحة العالمية​ في جنيف لشراء معدات، ولوازم طبية عاجلة للعراق".

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية في وقت سابق فرض حظر تجول في العاصمة بغداد وفي عدد من محافظات الأخرى، في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا عقب تسجيل حالات إصابة بالفيروس لدى مواطنين عادوا من خارج البلاد.