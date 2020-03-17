"رويترز": 18 إصابة جراء انفجار عبوتين ناسفتين جنوب تايلاند

أكد مسؤول أمني وعسكري في ​تايلاند​ لوكالة "​رويترز​"، إصابة 18 شخصاً جراء انفجار عبوتين ناسفتين أمام هيئة حكومة لمراقبة أقاليم الحدود الجنوبية، في إقليم يالا جنوبي البلاد.

وأشار المسؤول إلى أن "المركز كان يستضيف اجتماعاً حكومياً بشأن استجابة المنطقة لتفشي ​فيروس كورونا​ قبل التفجيرين"، لافتاً إلى أن "العبوة الأولى كانت ​قنبلة يدوية​ ألقيت خارج مكتب المركز لجذب الناس للخارج".

كما لفت إلى أنه "بعد ذلك، انفجرت سيارة ملغومة على بعد 10 أمتار من التفجير الأول، وكانت القنبلة مخبأة في شاحنة صغيرة أوقفها المنفذون بجوار السياج"، موضحاً أن "المصابين هم خمسة صحفيين وخمسة من أفراد الشرطة واثنان من الجيش ومارة".