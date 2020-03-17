تحالف "الفتح" يرفض تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة

أعرب تحالف "الفتح" العراقي الذي يتزعمه هادي العامري، عن "رفضه تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة".
ورفض التحالف، في بيان، "الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية عبر تكليف مرشح خارج السياقات الدستورية التي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميا"، موضحاً أنه "اليوم يكرر نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور من جهة، ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى".
كما حمّل التحالف "رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية"، مشدداً على أنه "سيأخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور".
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