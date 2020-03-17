أشارت وسائل إعلام سودانية، إلى أن النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي، خضع والوفد الذي رافقه إلى مصر، لفحوص مخبرية دقيقة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "فحص حميدتي وطاقمه من وزراء ومسؤولين وأمنيين تم في الطائرة قبل نزولهم إلى أرض مطار الخرطوم وذلك فور عودتهم من القاهرة"، موضحةً أن "الفحص طال أمتعتهم، حيث خضعت للرش والتعقيم، كما تم تعقيم الطائرة من الداخل والخارج".
كما نوّهت بأن "عمليات الفحص والتعقيم استغرقت أكثر من أربعين دقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام سودانية: حميدتي خضع لفحوص مخبرية دقيقة بعد عودته من القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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