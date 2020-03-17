الحكومة الإيطالية تعتزم تأمين 600 مليون يورو لدعم قطاع الطيران في البلاد

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي عزمه تأميم شركة "أليتاليا" للطيران، التي تواجه صعوبات منذ سنوات، في إطار الإجراءات الاقتصادية الطارئة المتخذة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ويخطط مجلس الوزراء "لتأسيس شركة جديدة تديرها وزارة الاقتصاد والمالية، على أن تكون لها الحصة الأكبر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
من جهتها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحكومة "لم تحدد الإطار الزمني لهذا المشروع أو ترتيبات أخرى متعلقة فيه"، لافتةً إلى أن "روما تنظر بتأمين 600 مليون يورو لدعم قطاع الطيران الوطني كاملًا، ستكون الحصة الأكبر فيها لشركة "أليتاليا".
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