منظمة الصحة العالمية توصي بتجنب الإيبوبروفن لدى التداوي الذاتي من كورونا

أوصت ​منظمة الصحة العالمية​ الثلاثاء بأن يتجنب من يعانون أعراضا تشبه أعراض ​فيروس كورونا​ المستجد مداواة أنفسهم بتناول الإيبوبروفن، بعد أن حذرت السلطات الفرنسية من أن ​الأدوية​ المضادة للالتهابات يمكن أن تجعل آثار الفيروس أكثر خطورة.

وصدرت التحذيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ​وزير الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيران بعد نشر دراسة حديثة في مجلة لانسيت الطبية الأسبوعية افترضت أن الإنزيم الني يتعزز عند تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين، يمكن أن يسهل الإصابة بالتهابات مصاحبة للعدوى ويزيد من حدتها.

ولدى سؤاله عن الدراسة، اعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير للصحافيين في جنيف إن خبراء المنظمة التابعة للأمم المتحدة "يدرسون الأمر لإعطاء مزيد من التوجيه".

ولفت الى انه "في هذه الأثناء، نوصي باستخدام الباراسيتامول بدلاً من ذلك، وعدم المبادرة إلى استخدام الإيبوبروفن من باب مداواة النفس. هذا مهم".