ترامب يهاجم حاكم نيويورك لانتقاده سياسات الحكومة تجاه كورونا

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، بعد اتهامه الحكومة بالإهمال في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وانتقاده سياساتها.
وأشار ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "كومو يريد معاملة جميع الولايات بنفس طريقة نيويورك"، لكنه اعتبر أن "الولايات ليست هي نفسها، فالبعض تضرر بشدة من الفيروس الصيني، وبعضهم لم يتعرضوا للضرب على الإطلاق".
كما شدد ترامب على أن "نيويورك نقطة ساخنة كبيرة جدًا، ولكن لا يوجد في فيرجينيا الغربية حتى الآن أي حالات"، مشدداً علبى أندرو "أن يُبقي السياسة بعيدة".
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