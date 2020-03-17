رولا الطبش: ما يجري في المحكمة للعسكرية لا يمر بدون رضى الوصي

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏أسئلة كثيرة تطرح عن حكم الفاخوري؛ اشكالية قانونية تم تجاوزها تتعلق باحتساب مرور الزمن واخرى بالجريمة المستمرة، وشبهة توقيت صدور الحكم بظل الحجر العام في البلاد، وشبهة طموح رئاسي وراء ما حصل، زد ان كل ما يجري في المحكمة للعسكرية لا يمر بدون رضى"الوصي"، فهل من مجيب عن هذه الأسئلة"؟.

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