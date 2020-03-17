مستخدمو مستشفى بيروت الحكومي: للاسراع بتنفيذ بنود ما أعلنه وزير الصحة

اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ إلى أنه "بعد تواصل ​وزير الصحة​ العامة مع رئيس ​مجلس الوزراء​ صباح اليوم، شارحا له الوضع المادي المتعلق بمستخدمي متعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وعدم قبضهم لمستحقاتهم التي مضى عليها عدة سنوات من دون أن يحصلوا عليها، وعد رئيس ​الحكومة​ بالمتابعة الجادة لإنهاء معاناتهم عبر تقديم المساهمات المالية المشروطة والمطلوبة للبدء بتطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ وتسديد درجات المتعاقدين، إضافة إلى أنه تم الطلب من مجلس الوزراء إقرار مساهمة مالية سنوية دائمة للمستشفى لكي يتمكن من الإستمرار بالقيام بواجباته الوطنية الرائدة التي لا تخفى على أحد".

ولفتت الى "اننا كلجنة بما نمثل في المستشفى، نتمنى على كافة المعنيين الإسراع قدر الإمكان لتنفيذ بنود ما أعلنه معالي الوزير لكي يتسنى لكافة العاملين، الذين يقدمون أغلى ما يملكون ويعرضون حياتهم للخطر بشكل يومي لحماية أهلنا المواطنين، من قبض مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب التي تأخر تحصيلها لعدة سنوات إضافة إلى درجات المتعاقدين وذلك عند نهاية شهر آذار الحالي، كون العبرة تبقى في الخواتيم خصوصا وأننا إن شاء الله متفائلون بالخواتيم وبالتجاوب الذي لمسناه صباح اليوم".