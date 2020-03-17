اشار رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "غريب امر هذه ​الحكومة​، اسعار ​النفط​ تتهاوى في الخارج بينما في ​لبنان​ تبقى اسعار ​المحروقات​ مجمدة"، مضيفا :"واضح ان حماية كارتيلات المحروقات ​سياسة​ مستمرة وان السير بزيادة 5000 ليرة مطبقة بالفعل في وقت على الحكومة اخذ ​الوضع الاقتصادي​ بعين الإعتبار والتخفيف عن المواطنين بكل القطاعات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: سياسة حماية كارتيلات المحروقات مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.