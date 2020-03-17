تعقيم نظارة قصر العدل في طرابلس وسجن القبة

قامت عناصر جهاز المكافحة - وحدة رش المبيدات والتعقيم في ​اتحاد بلديات الفيحاء​، وبتوجيهات من محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​، والتنسيق مع قائد منطقة الشمال الإقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد يوسف درويش وقائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي وبإيعاز من رئيس الاتحاد حسن غمراوي، بتعقيم نظارة قصر العدل و​سجن القبة​، وذلك منعا لتفشي ​فيروس كورونا​.

كما وزع الاتحاد بعض مستلزمات الحماية من كمامات وقفازات في السجن، كإجراء احترازي للوقاية من هذا الوباء، وحفاظا على سلامة السجناء وذويهم وعناصره.