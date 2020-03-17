تعقيم نظارة قصر العدل في طرابلس وسجن القبة

قامت عناصر جهاز المكافحة - وحدة رش المبيدات والتعقيم في اتحاد بلديات الفيحاء، وبتوجيهات من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، والتنسيق مع قائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش وقائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي وبإيعاز من رئيس الاتحاد حسن غمراوي، بتعقيم نظارة قصر العدل وسجن القبة، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا.
كما وزع الاتحاد بعض مستلزمات الحماية من كمامات وقفازات في السجن، كإجراء احترازي للوقاية من هذا الوباء، وحفاظا على سلامة السجناء وذويهم وعناصره.
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