رئيس "لقاء الفكر العاملي": قرار إطلاق سراح العميل الفاخوري جريمة وطنية برسم العهد وكلّ مكوّنات السلطة

اعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ "أنّ قرار إطلاق سراح العميل ​عامر الفاخوري​ هو تحدّ للمقاومة ووصمة عار على جبين ​القضاء اللبناني​ وفضيحة وطنية برسم العهد وكلّ مكوّنات السلطة".

وفي تصريح أدلى به أثناء زيارته مستشفى بنت جبيل الحكومي ومستشفى تبنين، سأل السيد فضل الله "عن المسوّغات الوطنية والأخلاقية للسكوت على قضاء هزلت فيه الأحكام التي يُسكت فيها عن العملاء والفاسدين والسارقين وتُدان الضحية ويُبرّأ المجرم".

وأبدى "الخشية من خضوع الأحكام القضائية لتوصيات ال​سياسة​ الأميركية المعادية للمقاومة ونهجها وجمهورها".

وشدّد السيد فضل الله على "أنّ عدالة تحكمها توازنات سياسية وطائفية متخلّفة تمعن في إسقاط مشروع دولة العدالة والمؤسسات لحساب دولة المزرعة التي تقوم على استباحة الإنسان وإسقاط الوطن".