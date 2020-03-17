حواط نوه بجهود موظفي الاتصالات وتفانيهم في العمل

توجه وزير الاتصالات ​طلال حواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بـ"الشكر والتقدير لكل أبطال موظفي ​وزارة الاتصالات​ والشركات والهيئات التابعة لها على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل وتواجدهم المستمر لخدمة المواطنين في ظِل هذهِ الظروف الصعبة ‏ولا نستثني من هذا جميع المؤسسات العامة والخاصة وخصوصا الطبية والمتطوعين لجهودهم الجبارة ،لكم منا تحية إكبار ودمتم سالمين لخدمة الوطن والمواطنين".

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