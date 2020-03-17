شركة كهرباء جبيل: تأمين الخدمات للمواطنين 24 ساعة يوميا

أعلنت شركة كهرباء جبيل ش .م.ل وبيبلوس للتعهدات الكهربائية، في تعميم وجهته لاهالي ​قضاء جبيل​ الذين يستفيدون من خدماتها، انه "على الرغم من الظروف القاهرة التي تمر على البلاد في هذه الايام وخصوصا انتشار فيروس ​الكورونا​، فإن الشركة تتعهد بالاستمرار في تأمين الخدمات للمواطنين على مدى 24 ساعة يوميا، سواء لجهة الصيانة او المعاملات الادارية او غيره من المعاملات المرتبطة بالشركة وذلك على الارقام التالية: كهرباء جبيل : 09540173- 09541821-09540607 ، وبيبلوس للتهعدات : 09942154-09943854-03129872 ".



ولفتت الشركة الى انها جهزت جميع العاملين لديها والجباة بكل مستلزمات الوقاية والتعقيم لا سيما للذين يؤمنون الدوام مداورة داخل الشركة، او لفرق الصيانة الذين يقومون بإصلاح الاعطال التي تطرأ، او للجباة الذين يقبضون الفواتير.

واذ اعلنت عن ادراكها لقساوة المرحلة خصوصا الاقتصادية منها على المواطنين، اشارت الى انها "مجبرة على العمل من اجل خدمة الجميع، لتأمين الخدمات للمواطنين، الذين بدورهم يدفعون ما هو مستحق عليهم تجاه الشركة التي تقوم هي ايضا بدورها بدفع الرواتب لموظفيها وتأمين قطع الغيار والصيانة على انواعها، وتأمين المازوت للمولدات التي ترفض الشركات تسليمها اياه ان لم يدفع ثمنه نقدا والتي تتراوح قيمته وحسب ساعات الانقطاع في ​التيار الكهربائي​ ما بين سبعماية الف ومليون دولار اميركي شهريا".

كما أعلنت الشركة انه "عملا برسالتها وبدورها الانمائي والاجتماعي والوطني، وبالتشاور مع رئيسي بلديتي جبيل وسام زعرور وعمشيت انطوان عيسى، أخذت على عاتقها ونفقتها الخاصة رش وتعقيم الكنائس والمساجد ودور العبادة والمؤسسات الرسمية والاندية الرياضية والصالات العامة والاحياء السكنية في هاتين البلدتين، منعا لانتشار فيروس الكورونا وحماية للمواطنين"، داعية اياهم "للبقاء في المنازل وعدم الخروج منها الا في الحالات الضرورية حفاظا على حياتهم وعائلاتهم".

