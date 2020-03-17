الأمن الداخلي: جريحان في أعمال الشغب التي شهدها سجن رومية مساء أمس

أعلنت المـديرية العـامة ل​قوى الامن الداخلي​، في بيان، أن السجن المركزي في رومية شهد، مساء أمس 16/3/2020، أعمال شغب قامبها عدد من السجناء، بحيث عمدوا إلى افتعال الحرائق وخلع وتكسير بعض الأبواب الداخلية وكاميرات المراقبة احتجاجاًعلى عدم إقرار قانون ​العفو العام​، الأمر الذي استدعى تدخّل قوة من قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن والنظام، بحيث تمكّنت من إعادة الهدوء الى السجن، وقد نتج عن ذلك سقوط جريحين من السجناء نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت أن عناصر سرية السجون المركزية – رومية تعمل على معالجة الأوضاع ومتابعة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية السجناء من إصابتهم ب​فيروس كورونا​، لافتة إلى أن التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.