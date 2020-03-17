ذبيان: قرار اطلاق الفاخوري وصمة عار ودعم القطاع الصحي العام واجب وطني

أشار رئيس "تيار صرخة وطن" ​جهاد ذبيان​ الى ان "قرار إطلاق العميل ​عامر الفاخوري​ الذي يحمل لقب"جزار الخيام" نسبة الى جرائمه بحق الالاف من المقاومين والمواطنين، ما هي الا وصمة عار في تاريخ ​القضاء اللبناني​، وما هي الا رضوخا جديدا للضغوط السياسية الاميركية، واهانة لدماء الالاف من الشهداء والاسرى الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تحرير لبنان من الاحتلال".

من جهة ثانية، لفت ذبيان الى أن الخطوات التي تم إتخاذها من قبل الحكومة على صعيد مواجهة ​فيروس كورونا​، تثبت ان الدولة قادرة على القيام بدورها في خدمة المواطنين متى توافرت الإرادة السياسية.

واعتبر ان خطوات الدولة ربما تأتي بعدما تيقن السياسيون انهم غير قادرين على ترك البلاد واللبنانيين يواجهون الوباء بمفردهم كما درجت العادة عند كل كارثة.

كذلك دعا رئيس تيار صرخة وطن الحكومة الى اتخاذ القرار القاضي بدعم ​المستشفيات الحكومية​، بعدما أثبتت التجربة ان القطاع الصحي العام هو من يقوم بالدور الأساسي في مواجهة وباء كورونا، وهذا ما يوجب على الحكومة تغيير المعادلة، واتخاذ القرار بتامين الدعم المادي للمستشفيات الحكومية بنسبة 80 بالمئة بدل ان تذهب الى المستشفيات الخاصة وهذا بات واجبا وطنيا.

وأكد على ضرورة ان تكون اولى مهام الحكومة الحالية دعم وجود الدولة والقطاع العام على كافة المستويات، على حساب المشاريع الخاصة وأصحاب الاستثمارات الذين يبحثون عن مصالحهم ولو كان ذلك على حساب الدولة ومواطنيها.