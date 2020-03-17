الغريب عن قضية الفاخوري: المطلوب مصارحة الناس حفاظا على ما تبقى من هيبة للقضاء

اشار الوزير السابق ​صالح الغريب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "اذا كانت هذه ​السلطة​ عاجزة عن محاكمة العميل ​عامر الفاخوري​ نتيجة الضغوط الاميركية كما يقال، أفليس الأحرى بها مكاشفة الاسرى وأهالي الشهداء والرأي العام بالحقيقة؟ ماذا لو حصل ذلك في ظل ​حكومة​ من اللون الآخر؟"، معتبرا أن "المطلوب مصارحة الناس حفاظا على ما تبقى من هيبة للقضاء".

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