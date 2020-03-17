ريفي: الفاخوري خرج بغطاء حزب الله

اشار الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏تم إستدراج ​عامر الفاخوري​ إلى ​لبنان​ لتسجيل بطولات شعبوية، ومن ثم تحول الملف إلى تصفية حسابات رئاسية، واليوم بدا أن معادلة "كن مع ​حزب الله​ وافعل ما شئت" هي السارية. إنها فضيحة وبازارات الممانعة التي جرفت بطريقها ما تبقى من ​محكمة​ عسكرية. الفاخوري خرج بغطاء حزب الله، فكفى تكاذبا".

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