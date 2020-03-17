أصدر راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة ​المطران مارون العمار​ تدبيرا أبرشيا دعا فيه المؤمنين الى ​الصلاة​ من منازلهم للوقاية من ​فيروس كورونا​. وجاء في التدبير: "نعفي المؤمنين والمعمدين ومن وصية المشاركة في القداس الإلهي يوم الأحد ومن واجب الصلاة الجماعية وبخاصة صلاة يوم الجمعة في زمن ​الصوم​ وذلك لغاية 29 اذار 2020 القادم والتعويض عن ذلك بالصلاة في المنازل والاستفادة من شاشات التلفزيون او اي وسيلة ​اتصال​ اخرى متوفرة لكي نتضامن مع بعضنا في الصلاة،وإننا ندعوكم أيها الاحباء ونشجعكم جميعا على الاتكال على العناية الإلهية والاستفادة من هذا الوقت الحرج للصلاة والرجوع الى الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدبير أبرشي للمطران عمار: الصلاة من المنازل للوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.