مستشفى عبدالله الراسي في حلبا: اتخذنا الاجراءات الضرورية في التعامل مع مصاب محتمل بالكورونا

وجهت ادارة "​مستشفى​ عبدالله الراسي الحكومي" في حلبا - عكار رسالة الى المواطنين اجابت فيها عن تساؤلات تعبر عن "خوفهم المشروع بعد اصابة احد المواطنين بفيروس "كورونا" المستجد ودخوله المستشفى".

ولفتت الادارة الى أن "المريض الذي حضر الى المستشفى وجهته احدى العيادات الخاصة مع الشك باصابته ب​الكورونا​، ولقد حضر المريض الى المستشفى مرتديا القناع، واستقبل كمصاب محتمل بالكورونا وتم التعامل معه وفقا للاجراءات الضرورية والمطلوبة في حالة كهذه، وتم عزل المريض فور وصوله واشرف على مراقبة حالته الصحية الدكتورة جمال حمود المتخصصة بالامراض الجرثومية، مع اتخاذ كل الاحتياطات لسلامتها وسلامة الممرضين المساعدين".

واكدت ادارة المستشفى ان "خوف المواطن مشروع، وهو دليل وعي مطلوب في هذه الاوقات". وتمنت ان "يطبقوا التعليمات الصادرة عن الادارات المختصة حماية لهم ولمحبيهم".

وأكدت ايضا انها "حريصة كل الحرص على اداء واجبها المهني والوطني بكل السبل والوسائل المتاحة مع مراعاة اعلى درجات السلامة والامان".