قاضي الأمور المستعجلة في النبطية قرر منع سفر عامر الفاخوري لمدة شهرين من تاريخ اليوم

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أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً، سنداً للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معظوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، بمنع عامر الياس الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين من تاريخ اليوم.
وجاء قرار القاضي مزهر بعد أن تقدم كل من الأسرى المحررين سهى بشارة وجهاد عواضة ورفاقهما بوكالة المحاميين حسن بزي وهيثم عزو، اليوم، باستدعاء يرمي إلى منع الفاخوري من السفر، وأدلوا بأن المطلوب منع سفره ملاحق بجرائم القتل والتعذيب للمعتقلين في سجن الخيام عندما كان امرا للسجن المذكور.
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