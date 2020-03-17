مزار سيدة لبنان حريصا يضع حجراً صحياً منزلياً مجانياً لمن يتعذر عليهم حجر أنفسهم

أعلن رئيس وآباء ​مزار سيدة لبنان​ - حريصا عن "وضع مركز ​بيت عنيا​ التابع له، وبعد موافقة ومباركة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حجرا صحيا منزليا مجانيا لحاملي نتيجة ايجابية لفيروس "كورونا"، ويتعذر عليهم حجر انفسهم في بيوتهم، انطلاقا وايمانا بأن الكنيسة هي أم ومعلمة تسهر على صحة ابنائها الروحية والجسدية وترشدهم الى درب الخلاص، وتساعدهم في وقت الشدة والازمات كما فعلت مدى تاريخها، ولا سيما في هذه الظروف المأسوية التي يمر بها ابناء وطننا الحبيب لبنان".



واكد رئيس المزار ​الاب فادي تابت​ "حرص الاباء على استقبالهم وتقديم الخدمة الروحية والجسدية من عزل وطعام، وتزويدهم الاسرار المقدسة، داعين من يرغب في التطوع للخدمة الانسانية الى الاتصال بالرقم 261331/09 رافعين الصلوات من اجل خلاص لبنان وشعبه، شاكرين لبلدية درعون، رئيسا واعضاء، استعدادهم التعاون وللتنسيق مع ادارة المركز لخدمة المواطنين".

