وزيرة العمل أكدت لتلفزيون "النشرة" أنها ستتابع موضوع العمال المياومين الذين خسروا دخلهم بفترة التعبئة العامة

أكدت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ في حديث لتلفزيون "النشرة" أنها طرحت موضوع ​العمال المياومين​ على ​الحكومة​ في اجتماعها الأخير وستطرحه اليوم أيضا للنقاش.

ولفتت يمين إلى أنه "طلبنا من رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إيجاد حل للعمال المياومين الذين خسروا دخلهم خلال فترة التعبئة العامة، وسيكون الموضوع موضع متابعة".

وفي وقت سابق أكدت يمين للنشرة أن "بعض الوزراء طرح مسألة ​العمال المياومين​ خلال مرحلة التعبئة العامة في جلسة مجلس الوزراء​ يوم الأحد، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن"، لافتة إلى أن" هذا الموضوع سيكون موضع متابعة من قبل الحكومة في الأيام المقبلة".