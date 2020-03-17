أكدت وزيرة العمل لميا يمين في حديث لتلفزيون "النشرة" أنها طرحت موضوع العمال المياومين على الحكومة في اجتماعها الأخير وستطرحه اليوم أيضا للنقاش.
ولفتت يمين إلى أنه "طلبنا من رئيس الحكومة حسان دياب إيجاد حل للعمال المياومين الذين خسروا دخلهم خلال فترة التعبئة العامة، وسيكون الموضوع موضع متابعة".
وفي وقت سابق أكدت يمين للنشرة أن "بعض الوزراء طرح مسألة العمال المياومين خلال مرحلة التعبئة العامة في جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن"، لافتة إلى أن" هذا الموضوع سيكون موضع متابعة من قبل الحكومة في الأيام المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العمل أكدت لتلفزيون "النشرة" أنها ستتابع موضوع العمال المياومين الذين خسروا دخلهم بفترة التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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