أشار مكتب رئيس ​التيار الوطني الحر​ ‏النائب ​جبران باسيل​ في بيان له إلى أنه "احتراماً للقضاء، لم يعلق النائب باسيل على الانتقادات والافتراءات التي طاولته زوراً بموضوع العميل ​عامر الفاخوري​، لا عند توقيفه ولا عند اخلاء سبيله ، الاّ ان ما ورد في احدى الصحف يشكّل افتراءً فاضحاً وتزويراً للحقيقة لا يمكن السكوت عنه لأن الهدف منه اعلامياً وسياسياً هو تحميل النائب باسيل ‏عندما كان وزيراً للخارجية عودة هذا العميل الى ​لبنان​ وتوقيفه مع ما استتبع ذلك من ‏انعكاسات على البلد ،فالنائب باسيل وخلافاً لما ورد في مقالة الصحيفة اليوم لا يعرف الفاخوري اصلاً ولا علاقة له به اطلاقاً، وكل كلام عن تعهد من باسيل لمساعدته هو تحامل وكذب ولذلك قرر ملاحقة الصحيفة أمام ​القضاء​."

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب باسيل: كل كلام عن تعهد من باسيل لمساعدة الفاخوري هو تحامل وكذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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