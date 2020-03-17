بوتين: الوضع بشأن فيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن الوضع بشأن ​فيروس كورونا​ في ​روسيا​ تحت السيطرة. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الروسية كانت قد أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 114 حالة.

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