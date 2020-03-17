الصحة العالمية تطالب الدول الأوروبية باتخاذ قرارات أكثر جرأة لمواجهة كورونا

طالبت ​منظمة الصحة العالمية​ الدول الأوروبية باتخاذ قرارات أكثر جرأة لمواجهة ​كورونا​. وفي وقت سابق وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا المستجد.​​​​​​​

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